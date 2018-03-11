بالصور.. وصول بعثة الهلال إلى الدوحة استعدادا للقاء الريان القطري

نواف السالم(صدى):

وصلت منذ قليل بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى ” الدوحة ” ؛ استعدادًا لمواجهة نظيره ” الريان القطري ” مساء يوم الغد.

وأدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس السبت تدريباته، على ستاد الأكير محمد بن فهد بالدمام، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء “الاتفاق” مرانًا استرجاعيًا، فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجانب الفني.

ويواجه الهلال نظيره ” الريان القطري “، مساء غد الاثنين المقبل، فيما سيغادر الثلاثي “عمر خربين، جليمين ريفاس وأحمد أشرف ” إلى الرياض لمواصلة تدريباتهم الاعتيادية.