أول تعليق من أسماء لمنور عن خطيبة كاظم الساهر التونسية

نورة الشهري (صدى):

أثارت خطوبة الفنان العراقي كاظم الساهر، من فتاة تونسية جدلا واسعا في الوسط الفني.

وكان للفنانة المغربية أسماء لمنور، التي قدمت معه دويتو ” المحكمة ” تعليقا خاصا على خبر الارتباط، إذ قالت إنها تتمنى للقيصر السعادة؛ لأنه أسعد الجميع وجمهوره.

وعن اختيار الفنان كاظم الساهر فتاةً تونسية لتكون زوجةً له، قالت “لمنور” إن هذا الأمر جميل، والمهم أنه اختار فتاة عربية ، وأكدت أن التعامل مع كاظم الساهر دائماً ممتع، مشيرةً إلى أنها ستقدم ” دويتو ” جديد معه.

وأعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، خطوبته من فتاةٍ تونسية، تُدعى سارة مقني، وقال الفنان العراقي من على مسرح حفلٍ كان يُحييه في واشنطن ضمن جولته الأمريكية: “بعدني ما اتزوجت، بس لبستها خاتم خطوبة”، وأكّد أنه وعد جمهوره بأنه عندما سيتزوج سيعلن الأمر.