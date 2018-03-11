بالصور..وصفة لإطالة الشعر من فتاة يمتد شعرها لقدميها

موسكو(صدى):

قدمت فتاة روسية ، تدعى أولجا ديمندوفا ،اقترب طول شعرها إلى قدميها وهو في غاية النعومة واللمعان، نصائح للفتيات اللاتي يردن إطالة شعورهن بهذه الطريقة.

وأوضحت الفتاة أنها منذ 6 أعوام لم يكن شعرها بهذا الطول، لكنها قرأت معلومة أن طول الشعر يعود إلى عوامل جينية، لكنها قررت أن تطيل شعرها على طريقتها.

وقالت إنها توقفت عن قص شعرها نهائياً فقط تقلم الأطراف مرتين أو ثلاث مرات خلال العام الواحد، وتنصح الفتيات بغسل شعرهن مرة واحدة أسبوعياً، لنمو شعرها إلى هذا الطول.

وأشارت إلى أنها كانت تستخدم شامبو عادي مما يباع في الأسواق، ولكن اعتمدت في إطالة شعرها وقوته على نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والبروتين، كما أنها لا تدخن أو تشرب الكحول.

وأشارت أولجا أن الأمر يتطلب أن تتحلى الفتاة بالصبر مع التوقف نهائياً عن استخدام المجفف أو المكواة، وأن تكتفي بإطلالة شعركِ الطبيعية حتى إن كان مجعداً.