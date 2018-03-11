أهالي شهيد جازان : ” فخورون ونجدد العهد للقيادة الرشيدة”

تركي السالم(صدى):

أعرب أهالي الشهيد الجندي جابر بن يحيى سليمان الكعبي، أحد منسوبي قوة الأفواج بجازان الذي استشهد خلال أداء عمله في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وكان وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة وجموع المصلين، أدوا صلاة الجنازة، بعد صلاة العصر،بجامع أبن حميد في محافظة العارضة.

ونقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.