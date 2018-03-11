نوف النمير: الأعوام القادمة ستكون أعوام المرأة السعودية

علي العنزي(صدى):

وصفت العالمة السعودية في الوراثة الجزئية والبرمجة الحيوية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتورة نوف بنت سليمان النمير، العام الحالي والأعوام القادمة بأنها ستكون ” أعوام المرأة السعودية “.

وقالت النمير لبرنامج ” تفاعلكم “: ” سنكون واجهات في هذه الأعوام وشيئًا نتشرف به جميعًا بإذن الله ” ، مضيفة : ” ” لا تخشين النجاح ، نجاحاتنا العملية لا تنفي النجاحات الأخرى أبدًا، نستطيع أن نكون ناجحات عمليًا واجتماعيًا “.

وأكدت أن الخوف من النجاح العملي أحيانًا غير صحيح، مشددة على أن المرأة تستطيع النجاح في جميع المجالات.

وكانت الدكتورة نوف ضمن الوفد المرافق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى زيارته لبريطانيا، وهي أول عالمة سعودية تتخصص في مجال علم الوراثيات وبرمجة المعلومات الحيوية، بالمملكة.