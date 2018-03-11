التحقيق مع مقيم يغرر بالنساء مستغلا نفوذه

نايف السالم(صدى):

وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة بالقبض على مقيم يمني أربعيني مسؤول بإحدى الشركات، دأب على التغرير بالنساء وإيهامهم بالتوظيف.

جاء ذلك بعدما تقدمت مواطنة ببلاغًا يفيد بقيام المسؤول بعمل علاقات مع النساء والتغرير بهم وإقامة علاقات معهم مستغلاً عمله للتغرير بالنساء.

وقامت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بالقبض على المسؤول ،وبتفتيش منزله عثر على جهاز كمبيوتر به أرقام النساء وبعض الملفات الخاصة بحيثيات القضية وتم فتح تحقيق موسع بما نسب إليه وتم الاستماع لأقواله وإحالته للنيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة بحكم الاختصاص.