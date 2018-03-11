دراسة: فيتامين ” د ” يحمي من فشل القلب

متابعات(صدى):

وجدت دراسة حديثة أن فيامين ” د ” يمكن أن يحمي من فشل القلب عقب الإصابة بأزمة قلبية. ويرجع ذلك إلى أن فيتامين ” د ” يقم بدور هام في وظائف العضلات ومنها القلب، ولا تقتصر فائدته الأساسية على العظام كما هو شائع.

وأشار التقرير إلى أن فشل القلب مسؤول عن حالة وفاة من بين كل 9 وفيات في الولايات المتحدة، وأن معرفة طريقة تساعد على تقليل هذا الخطر هي خطوة هامة من الناحية الطبية.

وأظهرت الأبحاث أن فيتامين ” د ” يقوم بدور في كبح عملية الالتهاب التي تصيب أنسجة القلب أثناء أو في أعقاب الإصابة بأزمة قلبية.

ويمكن الحصول على فيتامين ” د ” من الشمس عن طريق التعرّض المباشر لها وليس من وراء زجاج. ويقوم الجسم بتخزين الكميات الزائدة من هذا الفيتامين، واستخدامها عند الحاجة.