دراسة: فيتامين ” د ” يحمي من فشل القلب
وجدت دراسة حديثة أن فيامين ” د ” يمكن أن يحمي من فشل القلب عقب الإصابة بأزمة قلبية. ويرجع ذلك إلى أن فيتامين ” د ” يقم بدور هام في وظائف العضلات ومنها القلب، ولا تقتصر فائدته الأساسية على العظام كما هو شائع.
وأشار التقرير إلى أن فشل القلب مسؤول عن حالة وفاة من بين كل 9 وفيات في الولايات المتحدة، وأن معرفة طريقة تساعد على تقليل هذا الخطر هي خطوة هامة من الناحية الطبية.
وأظهرت الأبحاث أن فيتامين ” د ” يقوم بدور في كبح عملية الالتهاب التي تصيب أنسجة القلب أثناء أو في أعقاب الإصابة بأزمة قلبية.
ويمكن الحصول على فيتامين ” د ” من الشمس عن طريق التعرّض المباشر لها وليس من وراء زجاج. ويقوم الجسم بتخزين الكميات الزائدة من هذا الفيتامين، واستخدامها عند الحاجة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7721 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه😊وبعدين معكم فيتاميني الناقص المهلكني😣😁لازم تذكروني يعني😁الله يحمينا جميع ويكفينا الشر
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3621 ] نشر منذ 2 ساعتين
القلب فاشل من زمان بشمس وبدون شمس 😕
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9412 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانا بعد شوي ناقص،، بس حاولت اطلع السطح بلبس خفيف شورت والشمس الصباح مشعه على جسدي،،
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7721 ] نشر منذ 59 دقيقة
حاولت اطول فيهاالعصر بس ماش تحرقني☺😁الله يلطف بحالك ياناقده❤وبناجميع ويعين الحمدلله على كل حال❤