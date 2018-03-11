مادة الكيمياء تثير فضول مشجعي الهلال والنصر

نواف السالم(صدى):

أثار تواجد أحد مشجعي فريق النصر في لقاء اليوم مع الاتحاد، الانتباه بشدة عندما بدي عليها التركيز الشديد وهو يذاكر مادة الكيمياء، وتم الربط بينه وبين موقف مشابه لمشجعة فريق نادي الهلال والتي حضرت لقاءه الأخيرة أمام نادي الريال القطري وممسكة بكتاب الكيمياء.

الفتاة التي تمت الضجة الكبيرة عليها، هي فتاة سعودية، وتم تلقيبها علي مواقع التواصل الإجتماعي، بـ فتاة الكيمياء، وهي التي كانت تدرس مادة الكيمياء، خلال مباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا الأخيرة، واليوم جاء شاب ليمسك هو الأخر بكتاب الكيمياء في لقاء النصر والاتحاد.

وتساءل العديد من مشجعي ومحبي الكرة، للمشجعة، ” وش قصة مادة الكيمياء لهالدرجة صعبه ” ، ورجح الأخر أن مادة الكيمياء سر فوز النصر اليوم.

بينما أكد عدد آخر من الجماهير، أنه من الصعب الحضور في المدرجات، والمذاكرة، خصوصا أنه يكون هناك صخب شديد للغاية في المدرجات، وأنهما قام بذلك من أجل الشهرة.