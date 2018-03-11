الحوثيون يفرجون عن المنشد اليمني صالح المزلم
أفرجت جماعة الحوثي اليوم السبت، عن المنشد اليمني صالح المزلم، بعد مرور قرابة العام ونصف العام على اعتقالها له.
وقالت رابطة أمهات المختطفين، في تغريدة على حسابها عبر ” تويتر ” ، إنها ” تبارك بزوغ شمس وحرية ابننا المختطف المحرر، المنشد صالح المزلم من سجون جماعة الحوثي المسلحة بصنعاء ” .
ويطلق الكثير من اليمنيين على المزلم لقب ” منشد ومؤذن ثورة 2011 ” ، والذي أنتج العديد من الأناشيد الثورية إلى جانب رفعه الأذان للصلوات بساحة الاعتصامات التي صاحبت الثورة بالعاصمة صنعاء.
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