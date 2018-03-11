الحوثيون يفرجون عن المنشد اليمني صالح المزلم

فهمي محمد(صدى):

أفرجت جماعة الحوثي اليوم السبت، عن المنشد اليمني صالح المزلم، بعد مرور قرابة العام ونصف العام على اعتقالها له.

وقالت رابطة أمهات المختطفين، في تغريدة على حسابها عبر ” تويتر ” ، إنها ” تبارك بزوغ شمس وحرية ابننا المختطف المحرر، المنشد صالح المزلم من سجون جماعة الحوثي المسلحة بصنعاء ” .

ويطلق الكثير من اليمنيين على المزلم لقب ” منشد ومؤذن ثورة 2011 ” ، والذي أنتج العديد من الأناشيد الثورية إلى جانب رفعه الأذان للصلوات بساحة الاعتصامات التي صاحبت الثورة بالعاصمة صنعاء.