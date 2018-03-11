بالفيديو.. ” الدكتورة خلود ” تحدث فوضى بمول الطائف الدولي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهد مهرجان العروس في مول الطائف الدولي، أمس الجمعة، حالة من الفوضى والازدحام والتدافع من أجل الاقتراب من ” الدكتورة خلود ” ، وهي سيدة كويتية مشهورة على موقعي التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” .

وكشفت مصادر صحفية، أن الجهات المعنية تباشر تحقق في طبيعة المناسبة التي حضرت من أجلها الدكتورة خلود، بدعوة من قِبل إحدى المؤسسات التنظيمية.

وأدى التدافع في المهرجان، إلى حدوث حالات إغماء ووسط ازدحام أثر على الحركة المرورية في المنطقة بالطائف.

مهرجان العروس في مول #الطائف الدولي .. مخالفات للاداب العامة وحالات تدافع بين النساء والسبب من أجل مشهورة في السناب .. متى يتحرّك المسؤول الواعي في المحافظة على قيم المجتمع ؟! #هل_تصدق_اعلانات_المشاهير pic.twitter.com/NoOqjdwAKU — ماجد النفيعي 🇸🇦 (@maged_okaz) ٩ مارس، ٢٠١٨