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بالفيديو.. ” الدكتورة خلود ” تحدث فوضى بمول الطائف الدولي

بالفيديو.. ” الدكتورة خلود ” تحدث فوضى بمول الطائف الدولي
عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهد مهرجان العروس في مول الطائف الدولي، أمس الجمعة، حالة من الفوضى والازدحام والتدافع من أجل الاقتراب من ” الدكتورة خلود ” ، وهي سيدة كويتية مشهورة على موقعي التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” .

وكشفت مصادر صحفية، أن الجهات المعنية تباشر تحقق في طبيعة المناسبة التي حضرت من أجلها الدكتورة خلود، بدعوة من قِبل إحدى المؤسسات التنظيمية.

وأدى التدافع في المهرجان، إلى حدوث حالات إغماء ووسط ازدحام أثر على الحركة المرورية في المنطقة بالطائف.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3027 ] نشر منذ 1 ساعة

صراحة سخافة و قلة ادب

[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحم الحال

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