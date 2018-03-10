سعود السويلم يكشف عن أول صفقتين مع النصر

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر مساء اليوم السبت، عن توصله لاتفاق مع نادي الفيصلي للتعاقد مع نجميه سلطان الغنام وحمد المنصور خلال الفترة الحالية.

ووقال رئيس نادي النصر القادم، سعود آل سويلم، عبر حسابه على ” تويتر ” : ” ألف مبروك فوز النصر.. وبهذه المناسبة أزف لجماهير العالمي إتمام التعاقد مع إدارة نادي الفيصلي للاستفادة من اللاعبين سلطان الغنام وحمد المنصور.. لتدعيم صفوف الفريق من الموسم القادم، وبإذن الله القادم أجمل للنصر ” .

وانتهي لقاء اليوم السبت بين نادي النصر ونظيرة الاتحاد، بالفوز بثلاث أهداف عن طريق « برونو أوفيني، عبد المؤمن جابو محمد فوزير» .