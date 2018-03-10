النصر يهزم الاتحاد في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي النصر مساء اليوم السبت، في الفوز على نظيره الاتحاد بنتيجة ( 3- 1 )، ضمن الجولة ال24 من دوري السعودي للمحترفين ،على ملعب الملك عبد الله الدولي.

وافتتح النصر تسديد الأهداف في مرمى الاتحاد ، عن طريق برونو أوفيني ، الذي سدد هدف الفريق الأول في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، وسجل عبد المؤمن جابو هدف النصر الثاني خلال الدقيقة الـ 53 من الشوط الثاني ، ويلحقه محمد فوزير بثالث أهداف الفريق في الدقيقة الـ55 .

وسجل هدف الاتحاد الوحيد ، اللاعب عبد العزيز العرياني في الدقيقة ال22 من الشوط الأول .