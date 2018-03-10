أول أديبة سعودية تترجم قصصها للغات أجنبيه

الرياض(صدى):

خطت الأديبة تهانى آل دويهم أولى خطوات العالمية بترجمة عملها الجديد ” جنة فى صدري إلى اللغة الانجليزية وقالت أنها تستعد لترجمة أعمال جديدة لعدة لغات أخرى .

ويتضمن العمل الأدبي قصص قصيرة جداً ويقع الكتاب فى 100 صفحة من القطع المتوسطة ، حيث يضم الكتاب مجموعة من القصص القصيرة جداً ذات المعانى العميقة والرمزية بأسلوب شيق يأخذنا لحلو المشاعر ،ثم تسقطه على أحوالنا بسلاسة ، وما يميز الكتاب أيضا الرسومات التعبيريهة التى تعبر عن كل قصه وهى من رسومات الفنانه التشكيلية ساره آل دويهم.

يذكر أن الكاتبة تهانى آل دويهم سوف توقع كتابها فى معرض الكتاب القادم بالرياض فى وجود عدد من الأدباء والاعلاميين السعوديين والعرب.