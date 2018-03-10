7 أسباب تجعلك لا تهمل وجبة الإفطار

نورة الشهري(صدى):

فترة الصباح، من اهم الفترات التى يحتاج الإنسان فيها للطاقة ليشعر بالحيوية والنشاط ويكون لديه القدرة على متابعة يومه بسهولة دون الاحساس بالتعب والارهاق ولذلك فان وجبة الافطار لها أهمية كبيرة للحصول على هذه الطاقة, ومع ذلك فإن أغلب الناس تتجاهل وجبة الإفطار على الرغم من اهميتها الكبيرة, ودائماً ما يوصى بها الخبراء والاطباء, ولذلك نذكر لكم بعض فوائد وجبة الإفطار.

1-امداد الجسم بالطاقة

وجبة الافطار تمد الجسم بالطاقة التى يحتاجها، ليستطيع القيام بالاعمال اليومية بحيوية ونشاط دون الاحساس بالتعب والارهاق سواء كانت اعمال بدنية أو عقلية.

2-تساعد على التحكم بالوزن

وجبة الافطار تساعد فى التحكم بالوزن وخسارة الدهون الزائدة فهى تمد الجسم بالطاقة على مدار اليوم, وبالتالى تقلل من الشعور بالجوع والاقبال على تناول الطعام بكمبيات كبيرة وبشكل مفاجئ، كما إن الإفطار فى فترة مبكرة من الصباح يقوم بتنشيط عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية فى الجسم, والتى تتناقص تدريجياً لحين الوصول إلى وقت الظهيرة، ثم تعود مستويات حرق السريعة مرة اخرى عند تناول وجبة خفيفة وهكذا.

3- زيادة القدرات العقلية

تساعد وجبة الافطار على زيادة القدرات العقلية لدى طلاب المدارس والموظفين فى الشركات فهى تعزز الاستيعاب والتركيز, وتنشط الذاكرة فالدراسات اثبتت أن الاطفال الذين يتناولون وجبة الافطار تكون قدرتهم على التحصيل الدراسى أعلى من الطلاب الذين لا يتناولون الافطار، كما إنها تخفض من احتمالات الاصابة بالزهايمر

4- تمنحك الشعور بالهدوء

وجبة الافطار تمنح الشعور بالاسترخاء والهدوء، كما تمكنك من التحكم فى اعصابك وتجنب الغضب، فهى تساعد على ضبط المزاج وتحسنه.

5- تمنع الإصابة بأمراض القلب

أحد الفوائد الهامة لوجبة الافطار, إنها تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار فى الدم, فتحد من مخاطر الاصابة بأمراض القلب, مثل ارتفاع ضغط الدم كما تحمى من السكتات الدماغية .

6- تحمى الجسم من الإصابة بفقر الدم

تحمى الجسم من الإصابة بفقر الدم “ الأنيميا ” ، وخاصة إذا كانت وجبة الافطار تحتوى على عناصر غذائية هامة كالمعادن مثل الحديد والكالسيوم، والفيتامينات مثل فيتامين ب12، بالإضافة إلى حمض الفوليك والبروتينات.

7- تقى الجسم من الاصابة بمرض السكرى

من الفوائد الهامة ايضاً لوجبة الافطار, إنها تقى الجسم من الاصابة بمرض السكرى بنوعيه الأول والثانى فهى تساعد وجبة الافطار على تنظيم معدل الانسولين فى الدم بطريقة الية وبشكل افضل مما يساعد على ضبط معدل السكر فى الدم .