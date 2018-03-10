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بالفيديو.. مشجع محترف يصد كرة لاعب النصر

بالفيديو.. مشجع محترف يصد كرة لاعب النصر
ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة نادي النصر مع نظيرة الاتحاد، ضمن الجولة الـ 24 من دوري السعودي للمحترفين، على ملعب الملك عبد الله الدولي، لقطة طريفة.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام لاعب النصر محمد فوزير بتسديد كرة علي حارس مرمي النصر وليد عبد الله التي لم يتمكن من الامساك بها لتخرج من الملعب ويستطيع صدها أحد الجماهير، ويعلق مذيع المباراة فرحًا ” والله يجي منك ” .

وانتهي لقاء اليوم السبت بين نادي النصر ونظيرة الاتحاد، بالفوز بثلاث أهداف عن طريق ” برونو أوفيني، عبد المؤمن جابو، محمد فوزير ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1899 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههه هههههه ماهو بسهل بس اصبرو بيحطون معه مقابله كيف مسكت الكوره 😅

[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 2 ساعتين

كيف لاعب نصراوي يسدد رمية قوية على حارس مرماه، اللي سدد لاعب اتحادي وطارت للمدرج ومسكها أحد الجماهير الحاضرة في اللقاء

[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 2 ساعتين

الاتفاق لعب في مخ الطواقي..

[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 2 ساعتين

لزوم نبلغ المدرب بالسالفه

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 2 ساعتين

كذا الطواقي
ينقلون الخبر انه لاعب نصراوي والاصل كرة فهد الانصاري لاعب الاتحاد

[ عدد التعليقات: 43819 ] نشر منذ 1 ساعة

يجي منه ,,

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