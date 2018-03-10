بالفيديو.. مشجع محترف يصد كرة لاعب النصر
شهدت مباراة نادي النصر مع نظيرة الاتحاد، ضمن الجولة الـ 24 من دوري السعودي للمحترفين، على ملعب الملك عبد الله الدولي، لقطة طريفة.
وأظهر مقطع الفيديو، قيام لاعب النصر محمد فوزير بتسديد كرة علي حارس مرمي النصر وليد عبد الله التي لم يتمكن من الامساك بها لتخرج من الملعب ويستطيع صدها أحد الجماهير، ويعلق مذيع المباراة فرحًا ” والله يجي منك ” .
وانتهي لقاء اليوم السبت بين نادي النصر ونظيرة الاتحاد، بالفوز بثلاث أهداف عن طريق ” برونو أوفيني، عبد المؤمن جابو، محمد فوزير ” .
حارس ممتاز!
لقطة طريفة من مباراة #الاتحاد_النصر#صدى_الملاعب pic.twitter.com/veCqTNyGmL
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) ١٠ مارس، ٢٠١٨
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1899 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه هههههه ماهو بسهل بس اصبرو بيحطون معه مقابله كيف مسكت الكوره 😅
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف لاعب نصراوي يسدد رمية قوية على حارس مرماه، اللي سدد لاعب اتحادي وطارت للمدرج ومسكها أحد الجماهير الحاضرة في اللقاء
zezu[ عدد التعليقات: 562 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاتفاق لعب في مخ الطواقي..
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 2 ساعتين
لزوم نبلغ المدرب بالسالفه
ليما[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذا الطواقي
ينقلون الخبر انه لاعب نصراوي والاصل كرة فهد الانصاري لاعب الاتحاد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43819 ] نشر منذ 1 ساعة
يجي منه ,,