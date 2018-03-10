آل الشيخ يسخر من رئيس وزراء قطر السابق
سخر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، من رئيس مجلس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم ، عندما دشن حسابه في تويتر قائلا : أنه تواجد على تويتر متوشحًا عباءة الحكمة والسياسة، فتلقى درساً لا ينساه على يد المغردين السعوديين .
وقال آل الشيخ في حسابه بتويتر : حمد بن جاسم العضو المؤسس في تنظيم الحمدين دخل تويتر متوشحًا عباءة الحكمة والسياسة التي أوهمه عزمي أنه رمزها الأوحد فكانت الحقيقة الصادمة له هذا الأمعة على يد المغردين السعوديين.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 43 دقيقة
قطر يالربع راس الداب الأسود
والله لو يخلوني أصير خبير عسكري
لجمع قرود الطايف والجنوب وطلقها عليهم بالحدود وطيارة بدون طيار ماغير تشيل موز وتنشره بالعاصمة حقت قطر وفِي سطح قناة ألجزيره
وماغير القرود تنشر الفوضى وتقطّع الأسلاك تبي الموز
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3595 ] نشر منذ 31 دقيقة
ههههههههههههههه يستحق ماجاه … مسخرة الخليج 😂
الله يعز بلدنا ويحفظ ملكنا💚🇸🇦