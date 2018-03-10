آل الشيخ يسخر من رئيس وزراء قطر السابق

طلال الغامدي(صدى):

سخر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، من رئيس مجلس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم ، عندما دشن حسابه في تويتر قائلا : أنه تواجد على تويتر متوشحًا عباءة الحكمة والسياسة، فتلقى درساً لا ينساه على يد المغردين السعوديين .

وقال آل الشيخ في حسابه بتويتر : حمد بن جاسم العضو المؤسس في تنظيم الحمدين دخل تويتر متوشحًا عباءة الحكمة والسياسة التي أوهمه عزمي أنه رمزها الأوحد فكانت الحقيقة الصادمة له هذا الأمعة على يد المغردين السعوديين.