حساب المواطن يعلن إيداع الدفعات السابقة بأثر رجعي للمقبول اعتراضهم

عادل الحربي (صدى):

أعلن حساب المواطن، مساء اليوم السبت، أنه سيتم لأول مرة خلال الدفعة الحالية المقررة يوم غد الأحد 11 مارس، إيداع مبالغ الدفعات السابقة بأثر رجعي للمستفيدين الذين تقدموا باعتراض على المدفوعات وتم قبول اعتراضهم.

واكد حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أن المستفيدين سيصلهم رسالة نصية مستقلة من البنك لكل دفعة ” .

ومن المتوقع، أن يتم إيداع الدفعة الرابعة في حسابات المستفيدين، غدًا الأحد 11 مارس، بدلًا من اليوم السبت 10 مارس، الذي يوافق يوم الإجازة الرسمية على مستوى المملكة، كما نبه مستحقي الدعم، بأن غدًا الأحد هو الموعد الأخير للتسجيل في الدفعة الخامسة من البرنامج.