تأجيل رحلتي طيران تتسبب في إرباك مطار جدة

نايف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية إن إلغاء رحلة طيران وتأجيل أخرى متجهتين إلى القصيم والدمام عبر ” طيران أديل ” تسببتا في إرباك العمليات التشغيلية في منطقة المغادرة الداخلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ نتيجة تعنت خطوط الطيران في تأمين وجبات وسكن للركاب.

وأضافت المصادر أنه لوحظ تجمع لركاب رحلة رقم 151 المتجهة الى القصيم عند البوابة رقم 3، بعد تأخرها أكثر من ثلاث ساعات عن الموعد المحدد للإقلاع؛ ما تسبب في ضجر الركاب نتيجة الإهمال وعدم المبالاة من قبل شركة الطيران.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة حاولت تدارك الموقف بتحديد وقت جديد للإقلاع عند الساعة 18:30 الجمعة 9 مارس 2018 وإبلاغ الركاب عن طريق الرسائل الإلكترونية، إلا أن الرحلة ألغيت لاحقًا دون توضيح الأسباب.

وتابعت أن عمليات المطار رصدت تجمعًا آخر لركاب الرحلة 143 المتجهة إلى الدمام بعد تأخر الرحلة عن الإقلاع في موعدها المحدد حسب الجدولة المحددة عند الساعة 18:15، من ذات اليوم؛ ما تسبب في إرباك العمليات التشغيلية في منطقة المغادرة الداخلية.