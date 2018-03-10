بالصور.. الأسلاك المكشوفة تهدد حياة سكان الحرجة

أبها(صدى):

طالب سكان محافظة ” الحرجة ” , بسرعة إزالة الأسلاك المكشوفة في ممشى المخطط الغربي خلف مبنى البلدية, والتي تُهدد حياة المارة.

كما أبدى عدد من سكان المحافظة, استياءهم من وجود هذه الأسلاك, وقال هؤلاء السكان ” إنَّ هذه الأسلاك والتمديدات المكشوفة أصبحت مصيدة تنتظر أن تفتك بأرواح المارة، مضيفين بأنها منتشرة بأعداد كبيرة في أرجاء المحافظة وبنفس الحالة، حيث أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا، إلا أن الشركة المكلفة بتمديد الكهرباء للمشي لم تتدخل لإزالتها أو إصلاحها وإكمال باقي التمديدات الكهربائية وتكملة الجزء المتبقي من أرضية الممشى وتجهيزه بالكامل ” .

وأضاف أحمد القحطاني (أحد سكان المحافظة)، أنَّ ” مثل هذا الخلل الخطير ينبغي سرعة معالجته قبل وقوع كارثة, خاصة أن تلك الأسلاك يسري في داخلها تيار كهربائي ذو ضغط عالٍ ومرتفع قد تلتهم أي شخص في أي لحظة، ويمكن أن يمتد خطرها للسيارات المارة بالشارع لقرب تيار الضغط العالي منه ” .

وفي السياق ذاته وجَّهت مجموعة من المواطنين عدد من الشكاوى للمسؤولين في بلدية محافظة الحرجة، إلا أنها قوبلت بالتجاهل، لتبقى أرواح المواطنين مهددة بخطر هذه الأسلاك.