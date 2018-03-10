” الجوازات ” تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتسهيل نقل الخدمات للأفراد

عادل الحربي(صدى):

قدمت منصة أبشر، التابعة للمديرية العامة للجوازات، خدمة جديدة تسهل عملية نقل الخدمات للأفراد.

وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه ” عبر خدمة نقل الخدمات للأفراد، أصبح نقل خدمات المقيم أسهل وبشكل إلكتروني، وذلك عبر تطبيق منصة أبشر ” .

وأوضحت الجوازات، أنه بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم نقل معلومات الجواز القديم للجديد بكل سهولة عبر تطبيق منصة أبشر.