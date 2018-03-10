” الجوازات ” تطلق خدمة إلكترونية جديدة لتسهيل نقل الخدمات للأفراد
قدمت منصة أبشر، التابعة للمديرية العامة للجوازات، خدمة جديدة تسهل عملية نقل الخدمات للأفراد.
وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه ” عبر خدمة نقل الخدمات للأفراد، أصبح نقل خدمات المقيم أسهل وبشكل إلكتروني، وذلك عبر تطبيق منصة أبشر ” .
وأوضحت الجوازات، أنه بإمكان صاحب العمل أو رب الأسرة المقيم نقل معلومات الجواز القديم للجديد بكل سهولة عبر تطبيق منصة أبشر.
صداوي[ عدد التعليقات: 1744 ] نشر منذ 49 دقيقة
كل هذه الخدمات وفي النهايه لازم تدق مشوار وتصف سري في الجوازات في النهايه 😭