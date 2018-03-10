الجيش اليمني يسيطر على مواقع عسكرية جديدة في البيضاء باليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني اليوم السبت، سيطرته على مواقع عسكرية استراتيجية جديدة، ومقتل أكثر من 5 مسلحين من جماعة “ الحوثي ” ، إثر معارك بينهما في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش اليمني، أن “ قوات الجيش والمقاومة الشعبية المساندة له، تمكنت من تحرير جبل صوران الاستراتيجي، وتطهيره بالكامل من ميليشيا الحوثي في مديرية الملاجم.

وأضاف أن قوات الجيش شنت هجومًا كاسحًا على مواقع مسلحي الحوثي في صوران، اندلعت عقبه معارك ضارية انتهت بفرار المسلحين ومقتل وجرح العديد منهم لم يحدد عددهم.