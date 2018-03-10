صحة الرياض تنفذ برنامج تدريبي لمنسوبي مكافحة العدوى بالمراكز الصحية

سعيد العجل(صدى):

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثله في مكافحة عدوى المنشأت الصحية مؤخرا دورة تدريبية وورشة عمل بعنوان ” مكافحة العدوى بالمراكز الصحية ” .

بحضور مشرفة المراكز الصحية بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة الاستاذة موضي الخمعلي .

وشهدت الدورة التي اقيمت في القاعة الكبرى بصحة الرياض حضور اكثر من 230 منسقآ من اقسام مكافحة العدوى بالمراكز الصحية بمنطقة الرياض .

وقد اشتمل البرنامج التدريبي على محاضرات علميه عن سياسات و إجراءات مكافحة العدوى والتعقيم المركزي داخل المركز الصحية.

علما بأن هذه الدورة معتمده ب ١٠ ساعات تعليم مستمر من هئية التخصصات الصحية لصالح منسقي مكافحه العدوى بالمراكز الصحية خارج وداخل الرياض بالاضافة الى المراكز المعتمده من سباهي.