بالصور.. الباطن يفوز على التعاون في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الباطن في الفوز على نظيرة التعاون بنتيجة ( 2- 1)، خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وافتتح التعاون تسديد الاهداف عن طريق عبد المجيد الرويلي ، خلال الدقيقة ال20 بهدف من ضربة جزاء ، في الشوط الأول .

وسجل جوناثان دي كونسيساو ، هدف الباطن الأول في الدقيقة ال42 من نفس الشوط ، ليلحقه هدف الفوز للفريق عن طريق جورجي سيلفا في الدقيقة الـ 82 من الشوط الثاني .