إطلاق شاشات إلكترونية إضافية لبابي السلام وأبي بكر الصديق بالمسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

أطلق معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس الشاشات الإلكترونية الإضافية التي وفرتها وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي أمام الداخل من باب السلام ومن باب الصديق رضي الله عنه بحضور المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام رئيس اللجنة الفنية والخدمية عبدالواحد بن علي الحطاب.

وتأتي هذه الخدمة وغيرها من الخدمات لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن قاصدي المسجد النبوي الشريف وتمكين الزوار والمصلين من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن الشاشات الإلكترونية تحتوي على عبارات تعريفية للزائرين بعدة لغات تحثه على المشي بهدوء وسكينه وتعاونه على إتباع الإرشادات والرموز المعبرة لتحقق راحته ومن حوله والسلام على الرسول، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه رضي الله عنهما.