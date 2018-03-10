بالصور.. باريس سان جيرمان يسحق ميتز بالدوري الفرنسي

نواف السالم(صدى):

سحق فريق باريس سان جيرمان، على ضيفه ميتز، بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب “حـديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقات الدورى الفرنسى.

أحرز خماسية فريق باريس سان جيرمان، اللاعب توماس مونيير الذى سجل الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، وكريستوفر نكونكو مسجلًا الهدف الثانى والثالث فى الدقيقتى الـ 20 والـ 28، ويأتى كيليان مبابي ليسجل الهدف الرابع فى الدقيقة الـ 46، وتياجو سيلفا مسجلًا الهدف الخامس فى الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز العريض رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة الـ 77 منفردًا بصدارة الدورى الفرنسى، بينما تجمد رصيد ميتز عند النقطة الـ 20 فى المركز الأخير.