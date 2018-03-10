الهلال الأحمر يطالب بالإطلاع على وثيقة السلامة الإسعافية

حمود العنزي (صدى):

طالبت هيئة الهلال الأحمر الجهات المعنية والمهتمين بزيارة موقعها الرسمي على الإنترنت (www.srca.org.sa والإطلاع على وثيقة اشتراطات السلامة الاسعافية في المواقع العامة وإرسال مرئياتهم حول الوثيقة إلى الهيئة في موعد أقصاه 20/8/1439هـ، الموافق 6/5/2018م

ويمكن تقديم المرئيات المتعلقة بهذه الوثيقة على عنوان أو أكثر من العناوين: عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان: [email protected] ” ويكون عنوان الرسالة، مرئيات حول اشتراطات السلامة الإسعافية في المواقع العامة، تسليمها يدوياً نسخة ورقية وأخرى إلكترونية أو عن طريق البريد على عنوان الهيئة.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى زيادة فاعلية الإسعافات الأولية في المواقع العامة، حيث يعد زمن الاستجابة العنصر الفعال في إنقاذ حياة المرضى والمصابين كما يعتبر هاجساً طالما أقلق المنظمات المقدمة للخدمة الطبية الطارئة.