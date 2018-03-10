حادث يخرج عيسى الدوسري من ” رالي دبي “

ماجد محمد(صدى):

بدأ السائق السعودي عيسى الدوسري، من فريق ” إي دي للسباقات ” ، حملته في رالي دبي الصحراوي ساعيًا للوصول لمنصات التتويج، إذ تمكن من تصدر مرحلة اليوم التي بلغ طولها 173.69 كيلومترًا، ولكن خطأ قيادي وقف له بالمرصاد وتسبب بانسحابه جراء انقلاب سيارته وهو في الصدارة الترتيب.

وشق الدوسري برفقة ملّاحه الإماراتي علي عبيد، طريقه خلال المرحلة التي أُقيمت في صحراء القُدرة بجدارة، حيث تنوعت طبيعة مسارات المرحلة، وتضمنت كثبانا رملية مختلفة الأحجام ومسارات رملية سريعة.

وقال الدوسري: ” ارتفعت درجة حرارة المُحرك، وعن تفقد السيارة عن طريق النظر هبطنا في منحدر وحدث الانقلاب ” .

ولن يكن بمقدور الدوسري إكمال الرالي لأسباب تتعلق بمقتضيات السلامة العامة الصارمة المفروضة، والتي يجب على الدوام أن تتحلى بها سيارته، إذ لحقت أضرار جسيمة بالقفص المقاوم للانقباض داخل المقصورة جرّاء الحادث حالت دون السماح له باستكمال الرالي.

وأبدى الدوسري رضاه عن هذه المُشاركة عُمومًا، حيث قال: ” كنت سعيدًا بأدائي، وأثبتُ بأني سريع، وهذا مؤشر جيد للمستقبل، الجميع يتعرض للحوادث ولقد تعلمت درسًا هامًا اليوم ” .