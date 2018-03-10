بالصور.. الإعلام الأسري ببقيق يناقش دور الإعلام في حل المشكلات الأسرية

محمد فؤاد(صدى):

ناقش ملتقى الإعلام الأسري الأول للصحفيين وناشطي التواصل الاجتماعي بمحافظة بقيق أمس دور الإعلام في حل المشكلات الأسرية وتنمية الأسرة وتثقيفها وطرح عدد من إعلاميي بقيق مجموعة من التوصيات خلال اللقاء أكدت على ضرورة الاهتمام بالتوعية الأسرية وتنمية الأسرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وضرورة توعية المجتمع من خلال الإعلام بمراكز التنمية الأسرية بالمملكة ودورها في تقديم الاستشارات الأسرية وبرامج التنمية الأسرية وحل المشكلات الأسرية بين الزوجين .

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمه فرع جمعية البر بمحافظة بقيق مركز التنمية الأسرية من جانبه وجه الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان شكره لإعلاميي بقيق على اهتمامهم بالتوعية الأسرية و المشاركة في هذا الملتقى مؤكدا على أهمية توصيات الملتقى في نشر الوعي عبر وسائل الإعلام بدور مركز التنمية الأسرية وجهوده في تنمية الأسرة والمجتمع مما يسهم في النهاية في حل المشكلات الأسرية والحد منها مشيرا إلى أن مركز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية قدم خلال العام الماضي 1565 استشارة أسرية من خلال 21 مستشارا ومستشارة كما تناول المركز 283 حالة إصلاح ذات البين بجلسات صلح تمت من خلال 1168 زيارة فضلا عن 37 حالة للطفل المحضون وتدريب 1681 مستفيدا عبر 48 برنامج تدريبي في 372 ساعة تدريبية مبينا أن مركز التنمية الأسرية بالمنطقة اهتم بتفعيل البرامج والمبادرات الأسرية فقدم معرض نحو أسرة واعية واستفاد منه 7507 مستفيدا و 9 أركان تعر يفية استفاد منها 3190 مستفيدا كما قدم الأمسيات الحوارية ل264 مستفيدا ودعا العفيصان كافة الأسر بالمنطقة الشرقية للاستفادة من برامج المركز ومبادراته الفاعلة في حل مشكلات الأسرة والطفل.