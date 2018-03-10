فرق رقابية لحماية مخططات ولي العهد من التعديات

حسين العلي(صدى):

تمكنت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس من إزالة عدد من التعديات والأبنية المخالفة التي يقوم بها البعض بطرق عشوائية وغير نظامية في بعض المخططات.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أن الازالة نفذت في منطقة مخططات ولي العهد (3)، وتم خلالها إزالة (5) أحواش مخالفة ومبنية بطرق غير نظامية وبدون صكوك شرعية ، وتمت بمساندة فرقة أمنية وعدد من منسوبي البلدية والمراقبين.

وأكد بأن البلدية خصصت عدد من الفرق الميدانية لمتابعة تلك المواقع باستمرار، وحمايتها من التعديات ، والحد من انتشار مثل تلك الظواهر السلبية التي تشكل خدشا للمظهر العام وعرقلة لعملية التطوير .