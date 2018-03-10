10 حقائق مثيرة عن الأحلام

أماني الغامدي(صدى):

عادة ما تكون الأحلام غامضة ومحيرة، واحياناً تكون جحيما لا يطاق, أي كان طبيعة الحلم فهى ظاهرة غامضة وعجيبة, تحدث لنا اثناء النوم وتجعلنا نتساءل العديد من الاسئلة المحيرة مثل .. ما هو الحلم ؟ وما هو الغرض من الحلم ؟ كيف تحدث الأحلام ؟ وغيرها من الأسئلة.

وفى محاولة لتفسير ظاهرة الأحلام استطاع الباحثون الوقوف على عدد من الأمور والحقائق عن الاحلام نعرضها لكم.

1- الجميع يحلم

البعض يعتقد إنه لا يحلم, وهذا غير صحيح فجميع البشر يحلمون إلا الأشخاص الذين يعانون من حالات الاضطراب النفسى الشديد، ولكن نسبة 60% لا يتذكرون احلامهم .

2- الحيوانات ايضاً تحلم

اظهرت الأبحاث أن الحيوانات تقوم بنفس الافعال, وردود الافعال التى يقوم بها الإنسان اثناء نومه ورؤيته للاحلام .

3- فاقدوا البصر يحلمون

نعم فاقدوا البصر يحلمون, ولكن فى حالة إنه ولد فاقد للبصر فإنه لا يرى أى صور ولكن احلامهم تكون وفق حواسه الاخرى, مثل الصوت واللمس والشم والعاطفة أما إذا كان الشخص قد فقد بصره لاحقا, فإنه يرى الصور فى احلامه مثل الشخص المبصر .

4- نحن ننسى 90% من احلامنا

بعد الاستيقاظ من النوم ففى خلال الـ 5 دقائق الأولى من الاستيقاظ ننسى نصف الحلم ، وبعد عشر دقائق ننسى 90% من الحلم.

5- الأحلام بالأبيض أو الأسود

بينت الدراسات أن 12%, من الاشخاص يحلمون بالأبيض والأسود بينما كانت هذه النسبة فى عام 1915 تصل إلى 50% وذلك يرجع لظهور التلفزيون الأبيض والأسود وقتها.

6- الرموز فى الحلم

إذا حلمت بشيء معين, فغالباً لا يكون ذلك الشيء موضوع الحلم, لغة الأحلام تعتمد على الرموز فالإنسان فى الحلم لا يرى حوارات مطولة او تفسيرات عميقة, بل يرى مجرد رموز عميقة ومشاهد متقطعة.

7- نحلم عدة أحلام في ليلة واحدة

من الحقائق التى لا تعلمها عن الأحلام, أن متوسط الأحلام الذى يحلم بها الشخص العادى يقدر من 4 إلى 7 احلام فى الليلة الواحدة ، وان كل حلم يكون اطول من الحلم الذى يسبقه, فأول الليل قد يستغرق الحلم 5 دقائق بينما اخر حلم قبل الاستيقاظ مباشرة هو اطول حلم وقد يصل لحوالى 45 دقيقة ، ولكن الأغلب إن الأحلام تكون اقصر من ذلك.

8-دمج المؤثرات الخارجية

الحلم قد يتأثر بالعوامل الخارجية المحيطة به, وفى بعض الأحيان يقوم العقل بدمجها مع الحلم لتصبح جزء من احلامنا، فمثلا اذا كنت تسمع صوت موسيقى قوى فى المنزل فيمكنك أن تحلم أنك فى حفلة موسيقية.

9- معظم الإختراعات مستوحاه من الأحلام

الكثير من الإختراعات للبشرية تم استلهامها من الاحلام, مثل ماكينة الخياطة والجدول الدورى وفكرة موقع جوجل.

10- الأحلام الواضحة أو الواعية

هناك مجموعة من الناس تستطيع التحكم والسيطرة على الأحلام, وهو ما يسمى بالحلم الواضح ( Lucid dreaming ) ولكن بالطبع هذا يتطلب مهارات خاصة لدى الشخص.