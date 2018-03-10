مالديني: لا أتوقع مفاجأة من الأخضر في كأس العالم أمام روسيا‎

ماجد محمد(صدى):

توقع باولو مالديني أحد أساطير الكرة الإيطالية، خسارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام روسيا في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن افتتاحية مونديال كأس العالم.

وأكد مدافع ميلان الإيطالي السابق، انه لا يتوقع تقديم مفاجأة من الأخضر أمام المنتخب الروسي في المباراة الافتتاحية خلال مراسم افتتاح حفل مؤسسة ويليام هيل.

وواصل مالديني تصريحاته، ارشح روسيا للفوز أمام السعودية في بداية المشوار المونديالي وأني حزين لعدم تواجد إيطاليا في المحفل العالمي ” .