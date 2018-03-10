بالصور.. عصابة إثيوبية تسرق مزرعة بالخرج

علي القحطاني(صدى):

تعرَّضت مزرعة بمنطقة وادي نساح بالخرج جنوب الرياض، للسرقة من جانب عصابة وافدين من الجنسية الإثيوبية؛ إذ استولت على 70 رأسًا من الأغنام وثمانية آلاف ريال.

وقال نجل صاحب المزرعة المسروقة بدر ثبيت العتيبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن العصابة داهمت المزرعة الخميس الماضي بالأسلحة النارية والبيضاء، وقيدوا والده بالحبال، وأطلقوا النار تجاه حارس المزرعة.

وأشار “ العتيبي ” إلى أن العصابة قامت بتفريغ هواء إطارات “ الجيب ” وسحبوا مفتاح السيارة، مبيناً أن الأغنام تمتلك علامة مميزة على أرجلها، ومتعهداً بمكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود للعصابة.