” الصحة ” تعلن وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن وظائف شاغرة للرجال والنساء مخصصة للسعوديين لعدد من الوظائف الصحية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، على أن يكون التقديم عبر نظام ” جدارة ” ، وسيكون التقديم من يوم غد الأحد 11 مارس، وتستمر فترة استقبال الطلبات لمدة 5 أيام، مؤكدة أن هذا الإعلان يعد الاول بعد تمكين وزارة الصحة من شغل وظائفها.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المعلن عنها تبلغ 566 وظيفة شاغرة في المسميات التالية: طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء)، طبيب مقيم طب بشري (رجال ونساء)، صيدلي (رجال ونساء)، أخصائي علاج طبيعي (نساء)، أخصائي علاج تنفسي (رجال ونساء)، أخصائي مختبر (نساء)، أخصائي إدارة صحية (يشترط تجاوز المتقدم لها للمقابلة الشخصية).

ودعت من يرغب التقدم للوظائف المعلن عنها ويحمل الشهادات الصحية المناسبة التقديم عبر موقع جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية، اضغط هنـــــــــــــــــا.