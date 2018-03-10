الراجحي: زيارة ولي العهد لمصر والمملكة المتحدة ناجحة وتاريخية

سعيد العجل(صدى):

وصف رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف بن صالح الراجحي زيارة سمو ولي العهد لمصر والمملكة المتحدة بالناجحة والتاريخية كونها حملت اتمام صفقات هامة في المجال التجاري والاستثماري والعسكري .

وقال الدكتور الراجحي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – إلى مصر و بريطانيا حققت النجاح بما تم خلالهما من تعاونات ثنائية اقتصادية وصناعية تعكس عمق هذه العلاقات المتطورة والرغبة الجامحة في تنميتها ودفع التعاون مع هاتين الدولتين نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والطموحات المشتركة.

وبين أن الزيارة لبريطانيا ستحمل نتائج إيجابية مهمة في تطور العلاقات بينهما مستقبلاً إلى مستويات أكثر تقدماً تعكس الروابط بين شعبي وقيادتي البلدين، إلى جانب تحقيق آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي بينهما من خلال إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية لإيجاد شراكات استراتيجية بين قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني تستهدف إقامة مشروعات مشتركة في ظل رؤية المملكة 2030، والبحث عن فرص استثمارية جديدة ومجالات خصبة للتعاون المشترك.