بلاغ مواطن يكشف لأمانة الشمالية مسلخ عشوائي

سعيد العجل(صدى):

ضبطت أمانة الحدود الشمالية بعد بلاغ من مواطن مسلخ عشوائي داخل منزل شعبي يستخدمه عدد من العمالة المخالفة لذبح الذبائح الغير صالحه للاستهلاك الادمي وتقوم هذه العمالة بتصريف هذه اللحوم عن طريق المطعم التابع لهم.

وفور وصول البلاغ انتقلت الفرق الرقابية للموقع يرافقهم مدير إدارة المسالخ الدكتور احمد الياس .

وقال الياس أنه بعد الكشف على هذه اللحوم تبين وجود الخراريج والتهابات رئوية وهزال حيث حرر محضر بالحادثه وسلمت العمالة للجهات الامنية .

من جهته وجه سعادة أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد بتكريم المواطن قائلاً بأن الأمانة تسعد وترحب بجميع الاقتراحات والشكاوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر طوارئ الأمانة 940 .