زيدان: رونالدو شخصيته قوية قادرة على صناعة الفارق

نواف السالم(صدى):

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن معاناة فريقه اليوم أمام إيبار، في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليجا.

وقال زيدان، إنه سعيد بالفوز على منافس قوي مثل إيبار في مباراة ندية للغاية، مشيرا إلى أن فريقه لم يقدم مباراة فنية عالية، وعانى من أول دقيقة حتى النهاية.

وأضاف أن فريقه افتقد للاستحواذ على الكرة اليوم، ولكنه امتلك أمورا أخرى مثل الشخصية والقتال.

ومدح زيدان، كريستيانو رونالدو الذي سجل ثنائية الفوز اليوم، مؤكدًا على أنه لاعب من كوكب آخر وإيجابي للغاية ودائما يريد التسجيل، ويمتلك شخصية قادرة على صناعة الفارق.