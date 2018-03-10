بالصور.. اللواء الزهراني يرعى سباق الفروسية على كأس الأمن العام

سعيد العجل(صدى):

أكد اللواء غرم الله بن محمد الزهراني نائب مدير الأمن العام، على العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهم الله لرياضة الفروسية التي تعد أحد الرياضات الاصيلة التي ورثها الاباء عن الاجداد وورثوها للأبناء، جاء ذلك اثناء رعاية سعادته لسباق الفروسية في شوطه السابع على كأس الامن العام الذي شهد تنافساً قوياً للفوز بجائزته، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز الفروسية مساء اليوم السبت ١٠ مارس ٢٠١٨ .

وعبر اللواء غرم الله الزهراني نائب مدير الأمن العام، عن تشرفه برعاية هذه المناسبة نيابة عن معالي مساعد وزير الداخلية لشئون العمليات، المشرف على مديرية الامن العام الفريق أول سعيد بن عبدا القحطاني وسعادته لما وصلت اليه هذه الرياضة من تقدم كبير وشكر ملاك الخيل على اهتمامهم بتطوير هذه الرياضة والمشاركة بفعالية في مختلف المنافسات.

وأضاف الزهراني، أن ذلك ليس مستغرباً منهم لكون الفروسية جزء اصيل من موروث هذا البلد وتاريخه المشرف الحافل بالإنجازات والانتصارات منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه والخيل كما قال صل الله عليه وسلم معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة وهي رمز القوة والأصالة وعلى صهواتها وحد المؤسس -رحمه الله-، هذا الوطن العظيم تحت راية التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله يرفل بثوب الامن والعز والسؤدد .