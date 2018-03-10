للمرة الأولى عداءة سبعينية تشارك بماراثون لندن

لندن(صدى):

قالت الأمريكية، ” كاثرين سويتزر ” ، إنها ستشارك للمرة الأولى بماراثون لندن في أبريل المقبل، بعد أن أصبحت أول امرأة تكمل ماراثون بوسطن في الولايات المتحدة, قبل 51 عامًا، وكان من المحظور على النساء المشاركة في ماراثون بوسطن، قبل أن تتحدى كاترين هذا الحظر لأول مرة، وتشارك رسميًا في 1967.

وشاركت العداءة ” كاترين ” في ماراثون بوسطن رقم 261، وحصلت على تقدير عالمي واسع لقدرتها على إنهاء السباق في أربع ساعات و20 دقيقة، رغم محاولة أحد المشرفين على السباق استبعادها خلال الحدث.

يذكر أن العداء السعودي خلف البلوي، البالغ من العمر 79 عامًا، شارك مؤخرًا في ماراثون الرياض, ليحصل على جائزة من الهيئة العامة للرياضة السعودية.