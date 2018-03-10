جامعة الإمام عبد الرحمن: تمديد فترة قبول مدربات القيادة لـ10 أيام

حمود العنزي (صدى):

قررت مدرسة تعليم قيادة المركبات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، تمديد فترة استقبال طلبات مدرِّبات القيادة.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للجامعة، المهندس طفيل اليوسف: إنه تم تمديد تقديم الطلبات لمدة 10 أيام، تبدأ من غدًا الأحد 23 جمادى الثاني.

وأضاف أن شروط المتقدمات تتضمن أن تكون سعودية الجنسية، ولديها رخصة قيادة حتى لو كانت منتهية الصلاحية، وحاصلة على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون عمرها من 25 إلى 45 عامًا.