الهلال الأحمر بالشرقية يدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر

نايف السالم(صدى):

دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين المبادرة بإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي – لا قدّر الله – وخاصة من اللذين يعانون من الأمراض التنفسية كالربو وضيق التنفس نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية مساء اليوم، وذلك بناءً على التوقعات الصادرة من الرئاسة العامة للأرصاد حول نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يؤثر على المنطقة.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالشرقية، الجاهزية التامة لغرف العلميات بالمنطقة الشرقية لاستقبال البلاغات على رقم الخدمة الطبية الإسعافية ” 997 ” عند حوث أي طارئ، بالإضافة إلى جاهزية 60 مركزاً إسعافياً و8 فرق من الاستجابة المتقدمة والقيادات الميدانية.

وأهابت الهيئة بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية وخاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية بعدم التعرض للغبار والأتربة والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة للحفاظ على سلامتهم.