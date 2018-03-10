بالصور.. وفاة شخص وإصابة 6 بعقبة شعار في عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغ عصر اليوم السبت عن حادث تصادم نجم عنه ست إصابات ووفاه .

وتفصيلاً: تلقت العمليات بلاغ عن حادث في عقبه شعار داخل النفق الثامن نزول عند الساعه 3:47 عصراً نتج عن الحادث ست اصابات ووفاه واحده كلهم من عائله واحده.

واضاف الشهري: على الفور تم توجيه اربع فرق اسعافيه ونقلت إصابة واحده (طفل) لمستشفى النساء والولاده بابها واصابتين خطيره نقلت الى مستشفى ابها الخاص وحاله متوسطه نقلت لمستشفى عسير المركزي وحالتين نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الاسعافيه

وشدد الهلال الأحمر على الجميع إلى المسارعة في افساح الطريق وعدم التجمهر ليتمكن رجال الميدان لاتمام عملهم دون عوائق مذكراً بقوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) .