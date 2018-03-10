تشكيلة الشباب والفيحاء في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلن الجهاز الفني لفريقي الشباب والفيحاء عن التشكيلة التي سيخوض بها كل منهما مباراته في الجولة 24 لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ويدخل الشباب اللقاء بتشكيل مكون من: فاروق بن مصطفى لحراسة المرمى، وعبدالوهاب جعفر، ومحمد بن يطو، ومحمد سالم، وسباسيتيان أوبيلا، وصالح القميزي،، وسعد عبدالأمير، ومؤيد اللافي، وعبدالله الخبيري وتركي العمار، وعمرو بركات.

ويجلس على دكة البدلاء، عبدالله السديري، ومحمد القرني، وأحمد عطيف، وعبدالعزيز هارون، ، وناصر العمران، وعلي مجرشي، وخالد الكعبي.

كما جاءت تشكيلة الفيحاء كما يلي: عبدالرحمن دغريري لحراسة المرمى، ومحمد البقعاوي، وإيميليو ايزاغوير، وسامي الخيبري، وروني فيرنانديز، وعبدالله المطيري، وتوفيق بوحميد، وعبدالله كنو، ودانيلو أسبريلا، وألكساندروس تزيوليس، وجوناثان قوميز.

ويجلس على دكة البدلاء، مسلم آل فريج، وضيف الله القرني، وعبدالله السالم، وعبد الإله الفهد، وحسن جعفري، وإدملسون دي باروس، وجون رويز، ونواف الصبحي، وفهد الجهني.