5 إصابات بحادث تصادم في طريق الحرمين بإتجاه مكة

نايف السالم(صدى):

أصيب 5 أشخاص، إثر حادث تصادم طريق جدة مكة السريع في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أنَّ غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بجدة تلقت مساء اليوم السبت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم طريق الحرمين شمال جسر فلسطين، باتجاه مكّة، مشيرًا إلى أنه “ فور تلقي البلاغ انتقلت ثلاث فرق إسعافية للموقع، وفرقة استجابة متقدمة، برفقة القائد الميداني معتز الباشا، واتضح إصابة 5 حالات، اثنتان متوسطة الإصابة، وثلاث إصابات مستقرة ” .

وتابع أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقل 4 اصابات إلى مستشفى شرق جدة العام وحالة عولجت في في الموقع.