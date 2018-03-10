خبراء يوضحون كيفية التخلص من توتر الأطفال خلال الامتحانات

نورة الشهري (صدى):

تعتبر فترة الامتحانات أصغب فترة على الأطفال، بسبب ضغط الوالدين عليهم للحصول على أعلى الدرجات.

وقدم الخبراء النصائح للوالدين للتغلب على حالة التوتر التي يمر بها أطفالهم خلال فترة الأمتحانات، وهي:

تأكّد أن طفلك يتناول كمية كافية من الطعام الصحي؛ لأن الشهية أول شيء يتأثر بالضغط النفسي والإجهاد، حيث تلك الحالة قد تدفعه إلى الإقبال على الوجبات السريعة غير الصحية، تناول وجبات تتكون من الفواكه والخضروات؛ لأنها تساعد كثيرًا في تجنب سوء المزاج بل وتقلص من الضغط الذي يعاني منه الطفل.

ويجب ان يأخذ الطفل قسط كاف من النوم لا يقل عن 8 ساعات ليلة الامتحانات؛ ذلك لأن النوم الجيد ليلة الامتحان أكثر فائدة من مواصلة التحصيل الدراسي، خاصة إذا كان طفلك قد استعدّ جيدًا في الفترة التي تسبق الامتحانات.. النوم الكافي سيجعلهم أقل إجهادًا وأكثر استعدادًا لمواجهة الاختبار.

اعزل طفلك عن الأمور المنزلية والأمور الخاصة بمجتمعه؛ فالامتحان سوف ينتهي وحينها يستطيع العودة إلى حياته الاجتماعية.

اسأل طفلك عن المساعدة التي يحتاجها منك، وحاول تهيئة المنزل كي يكون بيئة دراسية جيدة، صمّم جداول لوقت الدراسة وضع أوراق اختبار لهم يمكنهم حلها، افعل هذا إذا كان طفلك يطلب منك ذلك، هذه وسيلة تحفيزية تجعله يشعر بأنك جاهز لمساعدته وقتما يطلب.

كما يجب ممارسة بعض التمرينات البدنية واللعب في الخارج مدة ساعة كل يوم؛ لأن ذلك سيقلل الضغط إلى أقل مستوى.

قدم لهم هدايا ولا ينبغي أن تكون غالية الثمن، فوجبة مفضلة لديهم أو مشاهدة فيلم محبب لهم سيزيد من معنوياتهم، هذا سيحفزهم للعمل بجدية أكبر