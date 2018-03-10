” حلا نورة ” تكشف سبب قلة أعمالها في المملكة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة حلا نورة، اليوم السبت، عن سبب قلة أعملها التلفزيونية في المملكة، مؤكدة أنها تسعى لتكثيف أعمالها في الوقت المقبل.

وقالت الفنانة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على روتانا خليجية: سكني وتواجد أسرتي بالكويت سبب في قلة أعمالي بالمملكة لكني أسعى لتكثيف أعمالي في الوقت المقبل.