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” حلا نورة ” تكشف سبب قلة أعمالها في المملكة

” حلا نورة ” تكشف سبب قلة أعمالها في المملكة
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة حلا نورة، اليوم السبت، عن سبب قلة أعملها التلفزيونية في المملكة، مؤكدة أنها تسعى لتكثيف أعمالها في الوقت المقبل.

وقالت الفنانة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على روتانا خليجية: سكني وتواجد أسرتي بالكويت سبب في قلة أعمالي بالمملكة لكني أسعى لتكثيف أعمالي في الوقت المقبل.


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