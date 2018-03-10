” حلا نورة ” تكشف سبب قلة أعمالها في المملكة
كشفت الفنانة حلا نورة، اليوم السبت، عن سبب قلة أعملها التلفزيونية في المملكة، مؤكدة أنها تسعى لتكثيف أعمالها في الوقت المقبل.
وقالت الفنانة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على روتانا خليجية: سكني وتواجد أسرتي بالكويت سبب في قلة أعمالي بالمملكة لكني أسعى لتكثيف أعمالي في الوقت المقبل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27313 ] نشر منذ 47 دقيقة
محد معطيها وجهه
ولا يهتم فيها
نيابة عن نفسي أول مره أسمع بوحده أسمها حلا🤔