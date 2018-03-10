اكتشفي مشاكلك الصحية من أظافرك

أماني الغامدي(صدى):

لشكل الأظافر ولونها دور فعّال وأساسيّ في كشف بعض الأمراض والمشاكل الصحيّة التي قد يكون بعضها خطيراً ويستعدي العلاج المناسب.

اكتشفي معنا أبرز المشاكل الصحية التي يسهل تحديدها من خلال الأظافر.

غذّي أظافرك بإتّباع هذه الطرق!

1- عندما تكتسب أظافرك اللّون الأبيض الشاحب فقد يشكّل ذلك دليلاً على إصابتك بفقر الدم. وفي حال لاحظت اللون الأزرق على أظافرك فإحذري عندها من أمراض القلب أو الرئة. أمّا الأظافر الصفراء فتدلّ إلى الإلتهابات الناجمة عن الفطريات والتي تستدعي علاجاً خاصاً بغية منع تطوّرها.

2- قد تعتبر هشاشة أظافرك وتكسّرها المستمرّ أو حتّى نموّها ببطء ملحوظ إشارة إلى إصابتك بقصور الغدة الدرقية.

3- إذا لاحظت بقعة بنيّة أو سوداء تحت أظافرك ولم تحصلي عليها نتيجة لضربة قويّة، ننصحك بإستشارة طبيب الجلد المختصّ إذ من المحتمل أن تدلّ على إصابتك بسرطان الجلد خصوصاً إذا دامت لعدة أسابيع.

4- يشكّل تقشير أظافرك بشكل مستمرّ دليلاً على معاناة جسمك من صعوبة في إمتصاص الأملاح المعدنيّة. ويستحسن هنا مضغ الطعام جيداً بغية تسهيل عمليّة إمتصاص هذه المعادن على الجسم.

5- حين تلاحظين أنّ ملمس أظافرك مموّج مع ظهور اللون الأحمر الداكن تحتها فيمكن أن يشير ذلك إلى الإصابة بالصدفيّة أو إلتهاب المفاصل.

6- عندما يصبح طرف ظفرك أعرض ممّا كان عليه مع ظهور حدبة في وسطه فتلك إشارة إلى إضطراب النسيج المتواجد تحت ظفرك والذي يرتبط إجمالاً بأمراض القلب والأوعية.