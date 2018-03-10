” النقل ” تطرح مشروع دائري الدمام للترسية وتسحب عدة مشاريع من مقاولي الشرقية

سعيد العجل(صدى):

سحبت وزارة النقل مشروع اصلاح وتوسعة طريق أبو حدرية الخفجي وطريق ازدواج القرية العليا من المجموعة المنفذة لعدم جديتهم -على حد وصف الوزارة-، فيما أكدت الوزارة ان مشاريع الطريق الدائري بالدمام ” المتعثرة ” التي تم سحبها من المقاولين في طريقها الى الترسية، وانها لن تتهاون مع اي مقاول مقصر ولن تقف مكتوفة الايدي امام اي خلل او تقصير في مشاريعه.

وأكد م. أحمد الغامدي مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، صدور قرار معالي وزير النقل بسحب مشروع تنفيذ المجموعة التاسعة بالمنطقة الشرقية والذي يتضمن اصلاح وتوسعة طريق ابوحدرية الخفجي لثلاث مسارات بطول (٢٢) كم، بالإضافة الى ازدواج طريق قرية العليا بطول (١٩) كم من المقاول لعدم جديته فى تنفيذ الاعمال.

وكشف الغامدي، أن إعادة ترسية مشروعين من مشاريع الطريق الدائري (دائري الدمام) الثلاثة المتعثرة والتي سبق وأن تم سحبها من المقاولين المتعثرين، في مراحلها الأخيرة، كما يجري حالياً إعادة طرح المشروع الثالث للمنافسة العامة.

وفي سياق متصل أوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، أن أعمال الاسفلت في توسعة الرامب (الطريق المنحدر) المؤدي الى طريق الدمام الجبيل السريع من مجمع كباري الظهران، تم البدء فيها على ان يتم الانتهاء من الاعمال وفتحها امام حركة المرور خلال الأسبوعين المقبلين، متوقعا ان تسهم اعمال التوسعة تلك في فك الاختناقات المرورية الحالية خلال ساعات الذروة حيث يستخدم الرامب القادم من الخبر والظهران والميناء.

ونوه الغامدي في الختام، على ان الوزارة لا تدخر جهداً لدعم المقاولين لإنجاز المشاريع فى مددها المعتمدة، ولن تتهاون مع اي مقاول مقصر ولن تقف مكتوفة الايدي امام اي خلل او تقصير في مشاريعه.