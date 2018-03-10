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الوحدة يعتلي قمة الجودو والاتحاد وصيفاً والشباب ثالثاً

الوحدة يعتلي قمة الجودو والاتحاد وصيفاً والشباب ثالثاً
سعيد العجل(صدى):

خطف الفريق الأول بنادي الوحدة للجودو بطولة المملكة للكبار بعد أن حاز على (٧٣) نقطة و جاء فريق الاتحاد وصيفًا (٤٥) نقطة فيما حل الشباب ثالثًا (٢٢) نقطة في الصراع الذي جمع (١٥) ناديًا أمس تنافس خلاله (٦٢) لاعبًا في صالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

و جاءت صدارة الوحدة بثلاث ذهبيات كانت من نصيب أحمد مدني ٨١ كجم ، صالح الزويد ٩٠ كجم ، حسين تمبكي ١٠٠ كجم . و في ختام البطولة سلم رئيس الاتحاد العميد ركن خالد بن عبدالله العريني كأس البطولة لنادي الوحدة و مكافأة مالية .

و أدار التنافس نخبة من الحكام الدوليين الذين سيمثلون لعبة الجودو في المنافسات الدولية القادمة .

من جانبة أشاد رئيس الاتحاد العميد العريني بالعطاء الذي قدمة اللاعبون و قال: بصراحة لأول مرة اتابع عن كثب مثل هذا التنافس و لدي ثقة بالجميع ان يكون حضور لعبة الجودو لافتًا في المنافسات الخارجية و هذا هو الأهم لأن هدفنا المراكز المتقدمة في المشاركات المقبلة.

ونسعى في الفتره القادمه لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبه علي مستوى المملكه لأنها الطريق إلي الذهب .


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