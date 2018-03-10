باريس سان جيرمان يطلب من الشرطة عدم حماية ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أن فريق باريس سان جيرمان حاول إحداث إزعاج لبعثة ريال مدريد خلال إقامتها في باريس لخوض مباراة إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

وقالت المصادر إن أحد أعضاء الفريق الفرنسي، طلب من السلطات عدم توفير مرافقة من الشرطة لحافلة الفريق الإسباني خلال الانتقال بين فندق وملعب ” حديقة الأمراء ” .

ويتوقع أن يسكب هذا الكشف مزيدًا من الزيت على النار المشتعلة أصلًا بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، والنادي الفرنسي، بعد أن أعلن الأول أنه يدرس اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النادي بسبب سلوك مشجعيه في المباراة التي جرت الثلاثاء الماضي.

و ينتظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” الحصول على بعض التقارير الإضافية قبل فتح ملف تأديبي حول الأحداث التي وقعت في “حديقة الأمراء ” ؛ حيث اضطر الحكم إلى وقف اللعب مرتين بسبب الدخان والألعاب النارية في المدرجات.

وتجمهر عدد من مشجعي باريس سان جيرمان أمام الفندق الذي يقيم فيه لاعبو ريال مدريد بالعاصمة الفرنسية، فجر يوم المباراة، وأطلقوا الألعاب النارية، وقرعوا الطبول لمنع لاعبي مدريد من النوم، وهو ما أثار غضب بعثة الفريق الإسباني وأجبرها على استدعاء الشرطة.

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