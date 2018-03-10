العمل تعلن ضبط 320 مخالفة في 2876 حملة على المنشآت التجارية بالرياض

عادل الحربي(صدى):

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الحالي والمنصرم 2876 حملة تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في الرياض ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية وكذلك في الدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، بمشاركة الجهات المختصة، للتأكد من التزام أصحاب المحلات بضوابط وزارة العمل وقرارتها.

واسفرت تلك الحملات عن ضبط 320 مخالفة للمادة 36 المعنية بالمهن التي يحظر على غير السعودي العمل بها، واشتراطات تنظيم عمل المرأة، وإنذار 237 منشأة، والقبض على 39 وافداً مخالفاً، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال كل ذلك.

ونوه مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي بنجاح جميع الحملات، مرجعاً ذلك النجاح إلى تضافر جهود الجهات الشريكة وتعاون المواطنين والمواطنات، مشيداً بهذا التعاون الذي تنمى استمراره، داعياً أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يقفون عليها، من خلال تطبيق “ معا للرصد ” أو عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، مؤكداً اهتمامهم بالتعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.